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"Враги не будут зарабатывать в Крыму": Аксенов заявил о национализации компаний

13:49
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Трудовые коллективы продолжат работать

В Крыму национализируют имущество организаций, которые связаны с киевским режимом.
В Запорожской области объявили о национализации имущества Украины

Об этом в понедельник, 31 октября, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. В их число попали ООО "РусЛайн Ко", бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив".

"Несколько предприятий крупных, которые принадлежат украинским собственникам, которые активно тратят деньги на противодействие СВО. Зарабатывать на территории Крыма враги России не будут, это позиция понятная, принципиальная", - сообщил он на заседании Совета министров республики.

Аксенов отметил, что трудовые коллективы продолжат работать, сокращений не планируется. Однако в отношении сотрудников администраций, подчинявшихся киевскому режиму, будут приняты кадровые решения.

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