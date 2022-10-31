"Враги не будут зарабатывать в Крыму": Аксенов заявил о национализации компаний

Трудовые коллективы продолжат работать

В Крыму национализируют имущество организаций, которые связаны с киевским режимом.

Об этом в понедельник, 31 октября, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. В их число попали ООО "РусЛайн Ко", бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив".

"Несколько предприятий крупных, которые принадлежат украинским собственникам, которые активно тратят деньги на противодействие СВО. Зарабатывать на территории Крыма враги России не будут, это позиция понятная, принципиальная", - сообщил он на заседании Совета министров республики.

Аксенов отметил, что трудовые коллективы продолжат работать, сокращений не планируется. Однако в отношении сотрудников администраций, подчинявшихся киевскому режиму, будут приняты кадровые решения.

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