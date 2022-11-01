Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Стрельцам хорошо наедине с собой, а Рыбам следует быть очень внимательными в поездках

Овны

Не бойтесь сегодня выступить перед коллегами на совещании или написать важный пост. Это тот самый день, когда представителям вашего знака легко находить общий язык с целыми группами людей.

Тельцы

Вам холодно и неуютно в одиночестве. Нужен партнер, помощник или консультант. Не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь вы не обязаны знать и уметь все.

Близнецы

Марс в вашем знаке катится назад, обнуляя какие-то обещания и ваши инициативы. В ближайшее время вы поймете, чем не готовы продолжать заниматься и от чего устали.

Раки

Нерабочее настроение может помешать вам провести этот вторник так, чтобы потом было не стыдно. Составьте на день список самых простых дел, в которых сложно напортачить.

Львы

В последнее время у вас дома все сложно: нет единства или понимания. Но если поставить дела на паузу и не давать волю эмоциям, можно достичь консенсуса.

Девы

Формальные согласования, бумажная волокита, поездки и другие мелкие дела ждут вас. Выключайте вечером телефон и наслаждайтесь тишиной - она сейчас для вас целебна.

Весы

Вы сегодня будете срочно решать финансовые вопросы или присматривать подработку. Стоит отметить, что это занятие растянется у вас почти на весь ноябрь.

Скорпионы

Не слушайте сегодня ничьих советов - звезды хотят воспитать в вас самостоятельность. Не стоит также доверять новостям и рассказам очевидцев, имейте свое мнение.

Стрельцы

Вам сегодня не захочется выходить из дома, настолько хорошо вам наедине с собой! Если есть возможность, то и не ходите никуда, поработайте через интернет.

Козероги

Вам не стоит вести прямые эфиры или возглавлять инициативы в родительском чате. Люди сегодня не слишком дружелюбны к представителям вашего знака, поберегите самооценку.

Водолеи

Луна в вашем знаке сегодня конфликтует с целым пулом планет в Скорпионе, что не может пройти незаметно. Ваше настроение будет неустойчивым, но уже завтра все наладится.

Рыбы

Вы сегодня должны быть очень внимательны в учебе, работе с бумагами и в поездках. Обилие информации может сбивать с толку, поэтому ищите возможность уединиться.

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