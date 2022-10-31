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Минобороны: ВС поразили все назначенные объекты энергетики Украины

13:53
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В Херсонской области уничтожена немецкая самоходная артиллерийская установка PZH 2000

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что Вооруженные силы высокоточным оружием воздушного и морского базирования поразили все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины.

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Также сообщается, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожено более 170 украинских военных. На донецком направлении уничтожено более 60 радикалов.

Кроме того, стало известно, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении после неудачных попыток атак противника. Вместе с тем российские войска уничтожили более 110 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников на купянском направлении.

В Херсонской области поражена немецкая самоходная артиллерийская установка PZH 2000.

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