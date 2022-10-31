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США хотят усилить экспортные ограничения в отношении Китая

13:53
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом

Как пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg, Вашингтон обсуждает с Евросоюзом возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая.

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Уточняется, что обсуждение ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС - США по торговле и технологиям.

Вместе с тем, по словам источников, ЕС не хочет применять к КНР тот же подход, что к России. Ряд государств предлагают сосредоточиться на "позитивной повестке".

Один из источников при этом отметил, что в фокусе внимания стран окажутся "товары, которые Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала".

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