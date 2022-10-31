"Роскосмос" сокращает сотрудничество с NASA

Увеличивается доля госзаказа

Замгендиректора "Роскосмоса" Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества с NASA по итогам 10 месяцев текущего года.

"Доля государственного планирования и государственного заказа - и в части государственного оборонного заказа, и в части продуктов гражданского назначения - еще больше возрастает", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в NASA сообщили, что агентство не сократило свой штат в России, несмотря на рекомендации Госдепа.

В июле 2022 года "Роскосмос" и NASA в рамках программы МКС подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022-2024 годах.

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