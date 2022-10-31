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Подробности состояния мальчика, которого сбил новосибирский депутат

14:29
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Ребенок в реанимации

Шестилетнего мальчика, которого сбил депутат Сергей Мамонтов, после консультации с врачами перевезут в областную больницу Новосибирска.
Новосибирский депутат сбил ребенка и бросил его на дороге

Об этом сообщила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. Для диагностики и консультирования подключена санавиация, сейчас пострадавшего обследует детский травматолог из города Куйбышева. Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Версия о том, что ребёнка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения", - написала она в своем telegram-канале.

30 октября в Татарске депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов за рулем автомобиля Toyota RAV4 наехал на ребенка во дворовой территории многоквартирного дома.

67-летний депутат вышел из машины, немного постоял возле ребенка, а затем покинул место ДТП. Скорую помощь вызвали прохожие.  

Мамонтова исключили из рядов "Единой России". По факту происшествия сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности". По данным прокуратуры, депутат признал свою вину. Освидетельствование установило, что в момент аварии он был трезв.

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