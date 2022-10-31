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Песков ответил на вопрос об указе Путина по завершению мобилизации

14:29
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В пятницу Шойгу доложил президенту о завершении процедуры

В ходе брифинга с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли указ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

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"Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Его также спросили, будут ли новые мобилизационные задания для регионов от Минобороны.

"В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - уточнил пресс-секретарь.

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется, указал в докладе глава ведомства.

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