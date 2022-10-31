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Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный характер

14:49
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Контакты с Турцией и ООН продолжаются

Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке. Переговоры осуществляются по линии дипломатического и иных ведомств.
Киев и Стамбул согласовали отправку еще 2 кораблей с зерном

Об этом в понедельник, 31 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пока не готовы ответить на вопрос о том, будет ли сделка возобновлена. Ее реализация без участия России вряд ли возможна, она приобретает более рискованный характер.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", - сказал представитель Кремля.

При этом Россия продолжит поддержку беднейших стран после выхода из зерновой сделки.

"Как это будем делать, это вопрос сложный, непростой, его еще предстоит прорабатывать. Пока мы можем гарантировать готовность российской стороны выпадающие объемы за своей счет компенсировать", - пояснил Песков.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. По данным Совместного координационного центра (СКЦ), лишь небольшая часть кораблей с продуктами с Украины направились в бедные страны.

29 октября в Минобороны России сообщили, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке.

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