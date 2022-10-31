Футбольная сборная Боснии и Герцеговины отказалась играть с Россией

Встреча должна была пройти 19 ноября
Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отказе от ранее запланированного матча со сборной России.
"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России сыгран не будет. На сегодняшнем заседании исполкома союза было решено перенести матч. Президент Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на неопределенное время", - приводит сообщение пресс-службы союза "Интерфакс".
Встреча должна была пройти 19 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Ранее ФИФА отстранила сборную России от международных соревнований из-за ситуации на Украине. УЕФА, в свою очередь, тоже исключил российские клубы из европейских турниров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"