Путин: надо когда-то карабахский конфликт завершать

В понедельник в Сочи состоится трехсторонний саммит Россия-Армения-Азербайджан

В понедельник президент России провел в сочинском санатории "Русь" переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этот же день запланирован трехсторонний саммит Россия-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе, передает РИА Новости.

"Надо когда-то карабахский конфликт завершать", - отметил в ходе встречи российский лидер, выразив также надежду на выработку решений, позволяющих двигаться вперед.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания какого-либо договора по итогам саммита, призвал не стал забегать вперед и дождаться итогов переговоров.

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