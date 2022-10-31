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Ряд мер поддержки бизнеса продлят на 2023 год

15:18
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В кабмине отметили эффективность этих мер в условиях санкций

Российское правительство приняло решение продлить действие некоторых мер поддержки бизнеса, введенных с учетом санкций недружественных государств, на 2023 год. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
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Глава кабмина отметил, что введенные ранее меры поддержки дают результат — экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, некоторые из этих мер будут пролонгированы на весь 2023 год.

В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. В случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

Кроме того, будет сохранена возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения без серьезных расходов, поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота.

Мишустин отметил, что для таких компаний можно будет установить платеж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или разорвать договор аренды в одностороннем порядке, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин отмечал, что активы российских компаний продолжают представлять интерес для зарубежных капиталов, несмотря на внешние санкции. Премьер подчеркнул, что в России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям, а власти страны готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив.

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