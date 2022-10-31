В Нидерландах стартовали военные учения НАТО

В маневрах задействованы военные из Нидерландов, Германии, Польши и США

Крупные военные учения под эгидой Североатлантического альянса начались в понедельник, 31 октября, в Нидерландах. Они будут продолжаться до 18 ноября.

Как рассказали в Министерстве обороны королевства, в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.

Целью учений в нидерландском оборонном ведомстве называют подготовку к проведению масштабных воздушно-десантных операций.

Жителей Нидерландов предупреждают о возможных неудобствах, в частности, из-за взрыва гранат и низко пролетающих вертолетов. На специальном интернет-сайте можно подать жалобу на шум и сообщить об нанесенном учениями ущербе, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел указывали, что на территории неядерных стран под предлогом учений НАТО размещено американское ядерное оружие. В ходе учений НАТО отрабатываются практические сценарии применения ядерного оружия с привлечением военного персонала неядерных стран, причем "антироссийская направленность таких шагов не скрывается", отмечали в ведомстве.

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