ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нидерландах стартовали военные учения НАТО

15:38
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В маневрах задействованы военные из Нидерландов, Германии, Польши и США

Крупные военные учения под эгидой Североатлантического альянса начались в понедельник, 31 октября, в Нидерландах. Они будут продолжаться до 18 ноября.
Сербия подтвердила проведение масштабных учений

Как рассказали в Министерстве обороны королевства, в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.

Целью учений в нидерландском оборонном ведомстве называют подготовку к проведению масштабных воздушно-десантных операций.

Жителей Нидерландов предупреждают о возможных неудобствах, в частности, из-за взрыва гранат и низко пролетающих вертолетов. На специальном интернет-сайте можно подать жалобу на шум и сообщить об нанесенном учениями ущербе, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел указывали, что на территории неядерных стран под предлогом учений НАТО размещено американское ядерное оружие. В ходе учений НАТО отрабатываются практические сценарии применения ядерного оружия с привлечением военного персонала неядерных стран, причем "антироссийская направленность таких шагов не скрывается", отмечали в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.