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NBC: Байден наорал на Зеленского во время разговора в июне

15:33
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Белый дом считает, что Киев мог бы проявить "больше благодарности"

В июне в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден вышел из себя, сообщает со ссылкой на источники канал NBС News.

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Как уточнили собеседники телекомпании, глава Белого дома сообщил украинскому лидеру о выделении нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Зеленский же, едва дослушав, начал перечислять позиции, в которых Киев нуждается и которых не получает.

Байден в этот момент резко повысил голос и заявил, Зеленский мог бы проявить больше благодарности, ведь американский народ "весьма щедр", а США тщательно работают, чтобы помочь Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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