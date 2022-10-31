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Появились подробности вызова нидерландского посла в МИД России

15:47
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Ему был выражен решительный протест

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха.

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"Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября с.г. со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников за последние годы было совершено несколько провокаций со стороны иностранных спецслужб. В частности, в декабре 2018-го представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО.

Также в МИД уточнили, что в апреле этого года сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трех российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata.

"Безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями. Вопреки законодательству в сфере персональных данных публикуются личные данные сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, которые чуть ли не поголовно, включая посла, голословно обвиняются в шпионской деятельности", - указано также в сообщении.

Москва призывает нидерландские власти воздержаться от недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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