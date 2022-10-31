МИД России предупредил о планах Киева вернуть контроль над ЗАЭС

В ведомстве потребовали прекратить провокации на станции

Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС (ЗАЭС) и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан. Об этом в понедельник, 31 октября, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 29 октября ВСУ обстреляли из артиллерийских систем инфраструктурные объекты Энергодара и в очередной раз предприняли попытку форсировать Каховское водохранилище для высадки на левый берег Днепра речного десанта с целью захвата ЗАЭС и создания плацдарма для обеспечения наступательных действий своих главных сил на этом направлении.

Нападение украинской стороны было отбито умелыми и решительными действиями сил и средств прикрытия станции, один из катеров был потоплен, остальные ретировались.

Москва призывает режим Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении Запорожской АЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям, говорится на официальном сайте МИД России.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее рассказал, что "атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция", поэтому он поставил перед ВСУ задачу захватить Запорожскую АЭС до конца осени. Однако Россия в состоянии защитить свои территории, подчеркнули в администрации Запорожья.

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