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Стоимость поставок оружия ЕС Киеву достигла 3,1 млрд евро

16:20
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Такие суммы были выделены с февраля

Евросоюз выделил с начала российской специальной военной операции на Украине в общей сложности 3,1 млрд евро на поставки оружия на Украину. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

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Чиновница уточнила, что эти средства были выделены из Европейского фонда мира. Это не исключает поставок вооружений отдельными странами Евросоюза сверх выделяемого Брюсселем финансирования.

Массрали заявила, что Брюссель "остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя".

Представитель внешнеполитической службы ЕС также отметила, что вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС, усилия которых поддержаны Европейским фондом мира, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о цене западного оружия для Украины. Политик заявил, что жизнями украинцев платят за поставки американского оружия, за "труды" инструкторов и наемников, а также ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы".

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