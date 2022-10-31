ВС России отразили все атаки ВСУ на краснолиманском направлении

На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам

Взрывы украинских снарядов несколько часов назад прогремели в центре Донецка. Повреждены жилые дома и газопровод, нарушена работа десятков электроподстанций. В российском МИД вновь обратили внимание на провокации киевского режима в окрестностях Запорожской АЭС. Наши войска за сутки отразили несколько попыток ВСУ и формирований иностранных наемников перейти в наступление на краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Там уничтожены порядка 250 боевиков. Ударами высокоточных орудий поражены объекты армейского командования Украины и критической инфраструктуры.

Системы военного управления и энергетики Украины. Это были сегодняшние цели для высокоточных ракет большой дальности. Запуски осуществлялись с военных кораблей и самолетов. Точное число выпущенных ракет в российском Минобороны не называют, но на Украине воздушную тревогу объявляли по всей стране.

Киевские власти сообщает о поражении как минимум двух десятков жизненно важных объектов. Смело можно предположить - данные преуменьшены. Поражены подстанции Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Нарушено движение поездов, так как порядка 80% украинского локомотивного парка - это электровозы. Таким образом, военная логистика, доставка грузов и техники к линии фронта столкнулась сегодня с серьезными проблемами.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "На краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены. На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской народной республики".

В результате работы российской авиации: штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 и Ми-28, поражены цели сразу на нескольких направлениях: боевые позиции всу в Запорожской и Николаевской областях, четыре склада боеприпасов в Херсонкой области и ДНР. Экипаж только одного этого "Аллигатора", так называют Ка-52, за время проведения спецоперации уничтожил 21 украинский танк, не говоря уже об укрепрайонах, боевых машинах и пехоте противника. Видно, как после нанесения удара вертолеты выпускают тепловые ловушки, чтобы уйти от возможного ответного огня с земли.

"Техника зарекомендовала себя очень надежно. Так, в одном из боев по мне было выпущено 4 ракеты типа "Стингер". Все были отведены, цели поражены. Мы вернулись домой", - сообщил Дмитрий, командир экипажа Ка-52.

Авиация и наземные силы всегда работают вместе. Делятся друг с другом целеуказанием. Кадры ежедневной работы расчетов 152-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок "МСТА-С" Южного военного округа.

"Мы работаем в любое время. 24 часа в сутки. Можем работать и днем, и ночью. Работаем и по птичкам и по плановым целям - говорит Валерий, командир экипажа САУ "МСТА-С".

Плановые цели - уже известные позиции противника. По птичке - это значит по координатам, которые в режиме реального времени передают разведчики, управляющие беспилотниками.

Передислокацию украинские подразделения проводят в том числе и под прикрытием темноты, поэтому боевая тревога звучит даже ночью. В данном случае на позицию выводят РСЗО "Смерч". Дальность стрельбы снарядами калибра 300 миллиметров - до семидесяти километров. При наведении ракетчики обязательно учитывают погодные условия – температуру, направление и силу ветра, давление.

"Сегодня была ночная задача. Работали по координатам, которые нам предоставили сверху. Особенность ночных задач в том, что необходимо с особой тщательностью отнестись к светомаскировке", - рассказывает Максим, командир реактивной артиллерийской батареи.

Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации российским подразделениям удалось взять под свой контроль несколько небольших населенных пунктов возле Угледара. Дорога, по которой шло снабжение украинских подразделений в городе, фактически под нашим огневым контролем. А в районе села Орлянки Харьковской области ВСУ потеряли две ротные тактические группы и формирование иностранных наемников.

Дмитрий Гусев, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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