Запад пытается убедить Москву вернуться к зерновой сделке

Сегодня вечером состоится заседание Совбеза ООН

Сегодня вечером состоится заседание Совбеза ООН, которое Россия запросила из-за субботней атаки ВСУ на наши корабли в Черном море. Они обеспечивали безопасность судов с гуманитарным грузом. После демарша Киева Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке на неопределенный срок. В итоге цены на пшеницу и бобовые на мировых биржах резко устремились вверх. Турция намерена продолжать реализацию соглашения. Однако, как подчеркнули в Кремле, без участия Москвы сделка становится более рискованной.

Двенадцать судов - у них на борту триста пятьдесят тысяч тонн агропродукции - вышли сегодня гуманитарным коридором из украинских портов. Решение России приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке Запад как будто игнорирует.

Реджеп Тайип Эрдоган прямым текстом заявляет, что процесс будет продолжен вне зависимости от позиции Москвы: "С помощью совместного механизма, созданного в Стамбуле, мы внесли свой вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса, поставив на мировые рынки 9 с лишним миллионов тонн украинского зерна. Даже если Россия будет вести себя нерешительно, потому что не получила таких же благ, мы продолжим служить человечеству".

Накануне Анкара вместе с Киевом и ООН согласовала проход сразу 16-ти судов в Черном море. Москву об этом проинформировали. Речь идет в том числе о четырех прибывающих на Украину баржах. Многие аналитики уверены, что перевозят они вовсе не гуманитарный груз, а тысячи тонн военной контрабанды, и что Россию таким образом испытывают, пробуя на прочность красные линии.

В Кремле сегодня предупредили: без участия Москвы зерновая сделка приобретает рискованный характер.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный. По линии дипломатических ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти действия сегодня будут обсуждать в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН, которое запросила Россия. Речь пойдет о террористической атаке на Черноморский флот в Севастополе, которую осуществил Киев под руководством британских специалистов. В нападении на военные и гражданские суда были задействованы 16 воздушных и морских беспилотников.

Экспертиза показала, что дроны были запущены из Одессы и для их движения использовалась зона безопасности зернового коридора. Кстати, именно из одесского порта вышел также корабль со взрывчаткой, которой потом повредили Крымский мост. Вот почему Россия приостановила свое участие в стамбульской сделке. Украинская же сторона традиционно все эти аргументы отрицает. И за факты выдает откровенную ложь.

"Факты говорят о том, что российское руководство больше заинтересовано в эскалации продовольственного кризиса, чем в реализации подписанных документов. Виновата только Россия в том, что продукты теперь станут дороже для людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Россия - вот причина, по которой люди в Эфиопии, Йемене или Сомали столкнутся с катастрофической нехваткой продовольствия", - сказал Зеленский.

Сказками о "голодающих из-за России детях Африки" пестрит сегодня и западная пресса. В частности, Financial Times на первую полосу выносит новость о том, как тяжело придется теперь бедным странам мира. Правда же в том, что в "бедняки" Запад вдруг записал Испанию, Турцию, Италию, Китай. Именно в эти государства и была направлена большая часть зерна по стамбульской сделке. Африканцы же получили лишь 4% от общего объема - то есть продолжили бедствовать.

И, кстати, похоже, лишь одна Россия готова о них позаботиться, потому как давно предлагает передать свои удобрения всем нуждающимся бесплатно. А еще - 500 тысяч тонн зерновых. В это самое время на Западе думают лишь о себе.

"Блокада оказывает дополнительное давление на и без того растущие цены на продукты из пшеницы в Европе. В Великобритании инфляция почти всех хлебобулочных и макаронных изделий выросла на двузначные цифры. Есть позиции, которые подорожали на 64%", - пишет Daily Mail.

И это не предел. На фоне одних лишь новостей о выходе России из зерновой сделки цена фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросла почти на 8%. Стоимость бобовых увеличилась на 13%. Россию сейчас пытаются убедить возобновить действие соглашения. В частности, сообщается, что генсек ООН самым активным образом контактирует с Москвой на этот счет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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