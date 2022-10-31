Более половины немцев оказались недовольны работой Шольца

Экономика ФРГ уже официально вошла в стадию рецессии

Поток финансов и вооружения на Украину из США может значительно снизиться в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, до которых осталась всего неделя. Джо Байден и его администрация изо всех сил пытаются уговорить американцев голосовать за демократов. В качестве главного аргумента называют необходимость противостоять Москве. Однако непомерные аппетиты Киева уже начинают раздражать Вашингтон. Но не европейских лидеров, которые уж больно зачастили на Украину. На этот раз в гостях у Зеленского - премьер-министр Чехии.

Едва чешский премьер сошел на киевскую землю, в соцсетях уже начали гадать, устроят ли украинские власти и для него постановочное шоу с воздушной тревогой и посиделками в подвале, как это недавно было с президентом ФРГ Штайнмайером.

Впрочем, рейтингу Петра Фиалы внутри Чехии это вряд ли уже поможет. Страна его продолжает бурлить, требуя прекратить помогать Украине и наконец-то заняться внутренними проблемами. Однако премьер-министр Чехии в данном вопросе непоколебим.

"Борьба Украины - это и наша борьба. Это борьба Чешской Республики, Европейского союза, всей Европы. Все наши геополитические перспективы зависят от исхода этой войны", - заявил он.

Учитывая, что Евросоюз давным-давно утратил хоть какую-либо самостоятельность, не говоря уже о самой Чехии, рассуждения ее премьера о геополитических перспективах звучат, конечно, комично. При этом кресло под ним шатается уже всерьез.

В схожей ситуации оказался и лидер соседней Германии. Согласно последнему опросу, данные которого приводит издание Bild, более половины немцев уверены, что Шольц со своими обязанностями не справляется.

"Согласно опросу, 24% жителей Германии считают, что федеральный канцлер "совершенно не справляется с актуальными вызовами", ещё 31% респондентов полагают, что он "скорее не справляется" со стоящими перед ним задачами", - говорится в материале.

Экономика ФРГ уже официально вошла в стадию рецессии. Инфляция бьет рекорды. Там, конечно, пока не так, как в Польше, где по итогам октября цены выросли сразу на 17 с лишним процентов. У ФРГ показатели скромнее. Впрочем, немцам от этого ничуть не легче, учитывая оценки западных специалистов и крупных мировых агентств, которые не сулят некогда богатой и благополучной Германии, как, впрочем, и всей Европе, ничего хорошего.

В США уже потирают руки, потому как производство и капитал из Европы стремительно перетекают в Штаты. Правда, и там хватает проблем в экономике, которые, по словам американских экспертов, стали следствием правления Байдена.

"Администрация Байдена создала множество проблем для нашей экономики, навредив сфере добычи нефти и газа. В следующем году у нас будет нехватка газа и нефти. Мы думаем, что нынешняя зима будет тяжелой. Просто подождите, когда придет зима 2023 года. Мир переживает кризис", - указал гендиректор Forbes.

Давление на Байдена в преддверии промежуточных выборов идет колоссальное. И проигрыш демпартии, говорят эксперты, фактически превратит нынешнего президента США в "хромую утку", чего не хотелось бы ни его соратникам, ни тем более киевскому режиму. Потому как от многих республиканцев уже звучат заявления о том, что помощь Украине необходимо значительно сократить, переложив это бремя на Европу.

Там же подобные перспективы воспринимают с ужасом, начиная осознавать и тот факт, что в этом конфликте большая часть планеты поддерживает все-таки Россию, а не Запад.

"По сути, спецоперация на Украине, которую ведёт Россия в течение семи месяцев, представляет собой некий ускоритель истории. Не приспособившись к этой новой реальности, Запад, надеющийся выиграть все, рискует все потерять. Есть еще тот факт, что Россию молчаливо обожают миллионы людей, которые больше не выносят западный патернализм. Правда ли, что план Запада - "разделить мир и ограбить целые народы", по известному выражению Путина? Мы в этом не убеждены, но миллиарды людей в душе так думают. И сейчас исторический переломный момент, когда "жертвенный" вызов России Западу многим видится как необходимый элемент для наступления нового мира", - пишут СМИ во Франции.

Запад во главе с США активно пытается помешать установлению многополярного и справедливого мира, используя санкции и снабжая киевский режим оружием.

Правда, и тут, как сообщает телеканал NBC, не обходится без шероховатостей. В ходе одного из телефонных разговоров между Байденом и Зеленским американский президент даже вышел из себя и на повышенных тонах объяснил украинскому коллеге, что его страна должна быть благодарна американскому народу за помощь. Недовольны были в Белом доме и тем фактом, что Зеленский через СМИ продолжил жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки. Впрочем, каких-то последствий все это в итоге не возымело, учитывая какие ставки на кону.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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