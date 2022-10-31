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Собянин: Большая кольцевая линия московского метро готова на 96%

18:11
  • понедельник
  • 31 октября 2022

На БКЛ будет 31 станция и три электродепо

Строительная готовность Большой кольцевой линии столичного метро оценивается в 96%, сообщил мэр Москвы. Общая протяженность Большого кольца - 70 километров. На линии будет 31 станция и три электродепо. Сергей Собянин отметил, что скоро в состав БКЛ полностью войдет Каховская ветка. Сейчас идет ремонт станций "Варшавская" и "Каширская".

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Ждать осталось недолго. Это буквально финишная прямая, рассказывают строители Большой кольцевой линии столичного метро. Готовность одного из самых грандиозных проектов Москвы специалисты оценивают в 96%. А в ближайшее время в составе БКЛ вновь откроется бывшая Каховская линия. Самая короткая в Москве. Она состояла всего из трёх станций - "Каховской", "Варшавской" и "Каширской". На последней уже завершается реконструкция, осталось только уложить электрические кабели.

"Выполнены работы по замене облицовки платформ западного вестибюля. А также полной замене внутренних инженерных систем станции. На сегодняшний день завершены работы по облицовке северной и южной платформы и западного вестибюля", - сообщил руководитель строительства Игорь Варфоломеев.

"Каширская" открылась в 1969 году. Строилась по нормативам того времени. Поэтому при реконструкции возникли сложности. На станцию попросту не помещалось все то оборудование, которое требуется для соблюдения современных норм безопасности.

"Проблема ровно в том, что пытаемся раздвигать помещения. Часть помещения было удалено, часть помещения, соответственно, было совмещено. И на сегодняшний момент тот проект, который сегодня прошел государственную экспертизу, полностью соответствует требованиям", - отметил генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков.

Почти полвека назад станции мелкого заложения строили с применением плит. Сейчас они уже пришли в негодность. Поэтому их демонтировали, а стены и перекрытия сделали монолитными. Чтобы пассажирам было комфортно - все-таки "Каширской" ежедневно пользуются в среднем 70 тысяч человек - вестибюли сделали просторнее. Но несмотря на столь масштабную перестройку, внешний облик оставили узнаваемым.

"Архитектурные особенности оставили - это так называемое панно в виде чеканки. Оно что на станции "Варшавская", что на "Каховской", что на "Каширской", оно есть. Естественно, изменились архитектурные стены. Применили гранит. Произвели усиление железобетонных конструкций. Потому что в свое время полвека назад сама платформенная часть состояла из сборной конструкции. Сегодня эти плиты пришли в негодность", - продолжил Жуков.

До реконструкции ждать поезда на Каховской линии можно было по 10 минут. После включения ее в БКЛ интервал движения сократится до полутора минут. По Большой кольцевой можно будет пересекать десятки районов, что называется, транзитом. Время в пути сократится как минимум вдвое. К примеру, сейчас, чтобы добраться от "Каширской" до "Университета", нужно заложить 40 минут и проехать 11 станций. С открытием БКЛ этот путь сократится в четыре раза.

"С вводом нового участка БКЛ со станцией "Каширская" улучшится транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники. Там живут больше 370 тысяч человек. До 20% снизится нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий", - подчеркнул Собянин.

На обновленной "Каширской" организована так называемая кроссплатформенная пересадка. Это когда две ветки по сути обслуживает одна станция. Чтобы пересесть с Замоскворецкой линии на БКЛ, достаточно перейти на другую сторону платформы. Подобная система уже работает на "Китай-городе", "Третьяковской" и "Петровско-Разумовской".

Илья Данильцев, Станислав Ильин, Андрей Булычев, "ТВ Центр"

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