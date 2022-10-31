Атлантический циклон устроил в Москве репетицию зимы

Всю неделю днем будет от нуля до пяти градусов

Москва приходит в себя после сильного снегопада. В отдельных районах высота покрова достигла 5 сантиметров. Коммунальные службы в экстренном порядке обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами. Автомобилистов, которые не сменили резину, в ГИБДД просят пользоваться общественным транспортом. По прогнозам, неблагоприятная обстановка продержится в мегаполисе ещё несколько дней. Аналогичная картина и в других российских регионах.

Пассажирские сидения засыпаны снегом - корпус буквально свернуло набок, крыша "ушла" в сторону. Сегодня утром этот автобус перевернулся под Челябинском. Внутри находились 22 вахтовика, которые ехали из Казахстана в Екатеринбург. Один из них крепко спал, поэтому получил тяжелые травмы, вместе с ним сейчас находятся в больнице еще трое пассажиров. Авария произошла на скользком участке дороги. Водитель стал притормаживать, и заднюю часть автобуса занесло. В неуправляемом заносе он вылетел в кювет.

На другом участке трассы перевернулась фура. Водители фиксируют и другие ДТП - в Челябинской области резко выросла опасность аварий из-за затянувшихся снегопадов. По прогнозам, обильные осадки будут осаждать Южный Урал еще несколько дней.

Похожая ситуация - в Алтайском крае. Здесь автобус слетел в кювет с заснеженной трассы. Пострадали два человека. Из-за гололеда водители боятся разгоняться и в Амурской области. На федеральной трассе между городами Свободный и Белогорск произошло серьезное лобовое столкновение - на встречную полосу вылетел многотонный самосвал, который буквально смял легковой автомобиль.

Снегопады накрыли и Екатеринбург. За утро в регионе выпало около сантиметра снега, который также спровоцировал столкновения.

Длинная колонна разбитых автомобилей - на западе Москвы. На улице Рябиновая накануне вечером произошло массовое ДТП. Здесь столкнулись десятки машин, в том числе пассажирский транспорт. Известно о нескольких пострадавших. А это кадры с Московской кольцевой автодороги - минувшей ночью здесь произошли сразу несколько аварий, один человек обратился за помощью. На записи видно, как грузовую машину буквально закрутило и она упала на бок. Сообщается о столкновениях на 44-м и 68-м километрах МКАД.

Гололед стал причиной происшествия и на Рублевском шоссе. Эксперты предупреждают, что ситуация останется сложной до конца дня.

"Центр организации дорожного движения просит водителей не выезжать на летней резине, поскольку в такую погоду она не обеспечивает достаточного сцепления с асфальтом", - отметил Ильгиз Хасянов, главный специалист дежурной смены ЦОДД.

Из-за сильных снегопадов были сложности и в аэропортах столицы - отменены или задержаны десятки рейсов. С утра горожане увидели сугробы - на траве и на машинах. А на дорогах появились лужи.

"Погода на этой неделе будет относительно хорошей, осадки в ближайшие сутки прекращаются, но температура понижается. Всю неделю ночная температура 0 - минус 5 градусов, то есть ощутимые заморозки. Утром гололедица. А дневная температура - от нуля до плюс 5 градусов. Это чуть ниже климатической нормы за последнее тридцатилетие", - говорят синоптики.

Как добавляют специалисты, первую репетицию зимы в последний день октября устроил атлантический циклон, который принес морозную погоду с побережья Северных морей. Теперь он держит курс на Поволжье.

Наталья Тарасова, Кирилл Леглер, Елена Сахно, Андрей Талалай, Артем Боев, "ТВ Центр"

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