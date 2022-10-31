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Норвегия повысит уровень боевой готовности

16:32
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Уже с 1 ноября

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о повышении степени боевой готовности вооруженных сил страны с 1 ноября, передает Aftonposten.

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Уточняется, что премьер встретился в понедельник с министром обороны Бьорном Арильдом Грамом и командующим вооруженными силами Эйриком Кристофферсеном.

По словам Стёре, прямой угрозы военных действий для Норвегии нет, но страна сталкивается с ростом угроз, а также с разведывательными операциями и кампаниями с целью оказать влияние на политику Осло.

Повышение уровня боеготовности означает усиление бдительности в Северном море и смену приоритетных задач в пользу готовности к чрезвычайным ситуациям.

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