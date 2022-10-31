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Мишустин призвал оперативно сформировать целевые задания по спецоперации

16:37
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Глава кабмина провел заседание координационного совета

Формирование целевых заданий для обеспечения потребности Вооруженных сил России предстоит завершить в самые короткие сроки. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Путин провел координационный совет по обеспечению нужд СВО

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями, продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, а также обеспечить надлежащее качество исполнения.

Наряду с этим Мишустин потребовал контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей.

Глава кабмина также предложил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их выполнения, сообщает РИА Новости.

25 октября на заседании координационного совета президент России Владимир Путин заявил, что целевые задания по отдельным направлениям деятельности совета должны быть подготовлены в ближайшее время, хотя ожидалось, что они будут сформулированы "к сегодняшнему дню".

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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