ВСУ предприняли попытку прорыва на бериславском направлении

Об этом рассказали власти Херсонской области

Украинские войска попытались прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Берислав — административный центр Бериславского района на правом берегу Каховского водохранилища, находится в 75 км от Херсона.

Как сообщил Стремоусов, Вооруженные силы Украины попытались атаковать, однако предпринятая ими попытка атаки была отбита.

При этом российские военные уничтожили два танка ВСУ, цитирует замглавы администрации Херсонской области ТАСС.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорваться к Запорожской АЭС, однако в ходе контрбатарейной борьбы подразделения украинских военных были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

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