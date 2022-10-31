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ВСУ предприняли попытку прорыва на бериславском направлении

16:57
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Об этом рассказали власти Херсонской области

Украинские войска попытались прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
ВСУ обстреливают мирные районы городов из западного оружия

Берислав — административный центр Бериславского района на правом берегу Каховского водохранилища, находится в 75 км от Херсона.

Как сообщил Стремоусов, Вооруженные силы Украины попытались атаковать, однако предпринятая ими попытка атаки была отбита.

При этом российские военные уничтожили два танка ВСУ, цитирует замглавы администрации Херсонской области ТАСС.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорваться к Запорожской АЭС, однако в ходе контрбатарейной борьбы подразделения украинских военных были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

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