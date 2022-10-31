Переговоры Путина и Пашиняна продолжались два часа

После трехстороннего саммита политики общались тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры тет-а-тет. В общей сложности, включая расширенный формат, переговоры длились два часа.

Перед началом разговора с Пашиняном в формате тет-а-тет Владимир Путин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе затянулся и требует урегулирования.

Премьер Армении подчеркнул важность выведения азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе, а также выразил надежду на четкую позицию России по этому вопросу.

После переговоров с Николом Пашиняном российский президент проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на достижение комплексной и всеобъемлющей стабилизации отношений между Баку и Ереваном. Российский лидер подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

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