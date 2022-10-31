ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переговоры Путина и Пашиняна продолжались два часа

17:18
  • понедельник
  • 31 октября 2022

После трехстороннего саммита политики общались тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры тет-а-тет. В общей сложности, включая расширенный формат, переговоры длились два часа.
Путин: надо когда-то карабахский конфликт завершать

Перед началом разговора с Пашиняном в формате тет-а-тет Владимир Путин отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе затянулся и требует урегулирования.

Премьер Армении подчеркнул важность выведения азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе, а также выразил надежду на четкую позицию России по этому вопросу.

После переговоров с Николом Пашиняном российский президент проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на достижение комплексной и всеобъемлющей стабилизации отношений между Баку и Ереваном. Российский лидер подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путина и Никол Пашинян
Владимир Путина и Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.