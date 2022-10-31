"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Участников дорожного движения призывают к осторожности

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в столичном регионе в связи с сильным ветром и гололедицей. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде из-за ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, до 21:00 понедельника в Москве и Московской области.

Кроме того, местами на дорогах ожидается гололедица. "Желтый" уровень погодной опасности в связи с этим будет действовать до 18:00 вторника, 1 ноября, в Подмосковье и до 19:00 вторника — в Москве, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

В связи со сложными погодными условиями пресс-служба московского управления МЧС порекомендовала водителям быть осторожнее на дорогах и снизить скорость движения, сообщает АГН "Москва".

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к концу рабочей недели дневная температура останется в пределах от одного до трех градусов тепла, при этом ветер ослабеет, осадки не ожидаются, поэтому в праздничные дни, 4-5 ноября, погода будет вполне комфортной для отдыха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"