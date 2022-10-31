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Стартовал прием заявок на участие в фестивале православной культуры "София"

17:21
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Зарегистрироваться могут певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы

Стартовал прием заявок на участие в фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поколений Руси "София", сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль организован Благотворительным фондом возрождения культуры и традиций малых городов Руси при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Участие могут принять певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений страны. Предусмотрены две возрастные категории: детская (6-17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше).

Заявку можно подать здесь.

Как уточняют организаторы, исполнители могут представить выступления по следующим направлениям: вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло), игра на народных музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло), хореография, национальные традиции народов России.

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Фестивале православной культуры "София"
Фестивале православной культуры "София"
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