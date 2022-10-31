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Минобороны: подготовка и вручение повесток прекращаются

17:41
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В России завершилась частичная мобилизация

Генеральный штаб ВС России направил по поручению министра обороны Сергея Шойгу указания командующим войсками военных округов и Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.
Песков ответил на вопрос об указе Путина по завершению мобилизации

Как сообщили в Минобороны России, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военкоматами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток о призыве также прекращаются.

Участки, штабы оповещения и пункты сбора граждан подлежат освобождению для использования по прежнему назначению. Личный состав военкоматов, который привлекали к мероприятиям частичной мобилизации, должен вернуться к выполнению штатных обязанностей.

Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил будет заключаться только в приеме добровольцев и контрактников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

28 октября Сергей Шойгу доложил президенту России и верховному главнокомандующему российскими Вооруженными силами Владимиру Путину, что частичная мобилизация в России завершена. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.

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