ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил продлить программу социальной газификации

18:26
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Правительству и "Газпрому" предписано представить доклад

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного в понедельник, 31 октября.
Путин поручил поддержать льготников в рамках социальной газификации

Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" поручается продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации.

По исполнению этого поручения предписано представить доклад до 15 января 2023 года, далее отчитываться надлежит ежегодно, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газификация
Газификация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.