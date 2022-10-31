Правительству и "Газпрому" предписано представить доклад

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного в понедельник, 31 октября.

Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" поручается продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации.

По исполнению этого поручения предписано представить доклад до 15 января 2023 года, далее отчитываться надлежит ежегодно, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

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