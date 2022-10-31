Кипр сделает платной визу для россиян

До сих пор визового сбора не было

Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан России. По прежним правилам российские туристы могут получить кипрскую визу бесплатно. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в АТОР, Республика Кипр последней из стран Евросоюза обновила свою визовую политику для россиян.

Визовый сбор для взрослых россиян за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро, сообщается на официальном сайте АТОР.

Ранее правила въезда для россиян, а также для белорусов ужесточила Ирландия, исключив Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой. С 25 октября гражданам России и Белоруссии, желающим посетить Ирландию, нужно получать национальное разрешение на пересечение границы.

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