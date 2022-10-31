Анатолия Карпова доставили в больницу с бытовой травмой

Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

Российский гроссмейстер и депутат фракции "Единой России" в Госдуме Анатолий Карпов госпитализирован.

"По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер. Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария, готовы оказать всю возможную помощь. Желаем Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления", - сообщили в пресс-службе партии.

Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил в Telegram, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных. Помощник Карпова Альберт Степанян опроверг эту информацию в разговоре с ТАСС.

Анатолию Карпову 71 год.

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