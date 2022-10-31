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Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

18:53
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Обсуждалась продуктовая сделка

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, сообщили в российском военном ведомстве.

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"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка позволила уменьшить масштабы продовольственного кризиса.

В минувшую субботу МИД России объявил, что после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе Москва приостанавливает реализацию "черноморской инициативы" на неопределенное время.

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