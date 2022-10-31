Молдавия решила выдворить сотрудника посольства России

Поводом названо падение обломков ракеты на молдавскую территорию

Молдавия выдворяет со своей территории сотрудника посольства России после инцидента с падением фрагментов ракеты. Об этом в понедельник, 31 октября, заявили в молдавском Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о принятом решении объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова.

МИД Молдавии объявил, что "ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия" боевых действий.

В российском Министерстве иностранных дел уже заявили, что Москва ответит на высылку из Молдавии сотрудника посольства, сообщает ТАСС.

Ранее власти Молдавии заявили, что Кишинёв расценивает пролет российских ракет над страной как "грубое нарушение статуса нейтралитета" республики. По словам молдавского президента Майи Санду, из ракет, запущенных Россией по целям на Украине, три "незаконно пересекли воздушное пространство Молдавии над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока".

После этого в Молдавии заявили, что обломок российской ракеты упал на территории государства.

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