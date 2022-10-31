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Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

19:19
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Белорусский лидер одобрил эту инициативу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 31 октября, одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил.

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Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Лукашенко подписал соответствующий указ №387.

Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, сообщает БелТА.

Комментарии от российского Министерства обороны по этому вопросу пока не поступали.

Ранее начальник белорусского Генерального штаба Виктор Гулевич рассказал, что Вооруженные силы Белоруссии отработали новые подходы к вопросам управления войсками, их мобильности и оснащения. Также многое сделано для переоснащения и дооснащения армии Белоруссии.

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Центр военной подготовки
Центр военной подготовки
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