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ООН выразила готовность участвовать в расследовании атаки на Черноморский флот

19:40
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Организация считает нарушение гуманитарного характера сделки серьезным злоупотреблением

ООН готова участвовать в расследовании атаки ВСУ на Черноморский флот России. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Подробности массированной атаки ВСУ на Черноморский флот

Как уточнил представитель ООН, организация готова совместно со всеми заинтересованными сторонами исследовать доказательства того, что "зерновая сделка" была использована для получения преимущества в военных операциях. Гриффитс подчеркнул, что ООН будет считать такие действия серьезным злоупотреблением.

Поскольку у ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации продовольственного соглашения, Секретариат организации готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства, если поступит такой запрос, цитирует Гриффитса ТАСС.

В ночь на 29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот. Для этого были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В Министерстве обороны России назвали атаку на военные объекты в Севастополе терактом и объявили о приостановке участия России в зерновой сделке.

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