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"Установлен парадокс": Медведев об "успехах" украинской ПВО

19:37
  • понедельник
  • 31 октября 2022

"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в Telegram по поводу успехов украинских ПВО.

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"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой", - написал он.

Как добавил зампред Совбеза, "требуется вдумчивое исследование установленного парадокса".

Ранее в понедельник Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы высокоточным оружием воздушного и морского базирования поразили все назначенные объекты военного управления и энергетики Украины.

До этого в Киеве заявили, что повреждения объектов критической инфраструктуры вынудило украинские власти объявить об экстренных отключениях электроснабжения по всей стране.

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