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Небензя предупредил о невозможности прохода судов через Черное море без досмотра

19:59
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Россия не согласна на иной сценарий

Договоренности о проходе судов через Черное море в рамках "черноморской инициативы" без участия России выполняться не должны, а принятые без участия России решения ни к чему не обязывают Москву. Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделал российский постпред при ООН Василий Небензя.

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Дипломат подчеркнул, что в связи с имеющимися фактами злоупотребления гуманитарным коридором и тем, что Черное море "остается зоной боевых действий" Россия не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра, поэтому будет вынуждена принять собственные меры для досмотра идущих по Черному морю сухогрузов.

Постпред России при ООН выразил удивление в связи с тем, что организация не осудила атаку ВСУ на Черноморский флот, а также отметил, что действия Киева ставят крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей.

Россия в ближайшее время детализирует свои выводы по ситуации с "зерновой сделкой", цитирует заявление Небензи ТАСС.

В ночь на 29 октября Вооруженные силы Украины с использованием беспилотников атаковали Черноморский флот. В Министерстве обороны России назвали атаку на военные объекты в Севастополе терактом и объявили о приостановке участия России в зерновой сделке.

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