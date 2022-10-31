Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Элвис Пресли попал в топ-3

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей за минувший год.

Первое место занял британский писатель и филолог Джон Толкин (1892-1973), создатель мира Средиземья. Его состояние за минувший год выросло на 500 млн долларов.

На втором месте оказался американский баскетболист Коби Брайант (1978-2020), "заработавший" 400 млн долларов за год. Третье место занял британский музыкант и актер Дэвид Боуи (1947-2016, 250 млн за год).

В топ также попали Элвис Пресли (1935-1977), Джеймс Браун (1933-2006) и Майкл Джексон (1958-2009).

Как уточнили эксперты, речь идет о "прибыли, полученной от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, заключения лицензионных сделок".

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