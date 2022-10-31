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Песков ответил на заявление главы украинской разведки о "двойниках Путина"

20:21
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Владимир Путин подчеркивал, что никогда не использовал дублеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы использует двойников.

Буданов заявил в интервью для издания Daily Mail, что он сам якобы лично знает о трех "двойниках Путина", а также может их распознать.

В ответ на соответствующий вопрос Дмитрий Песков заявил, что это чушь, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что мысль привлечь двойника возникала в начале 2000-х годов в связи с вопросами безопасности — звучали предложения, чтобы дублер заменял президента на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом, подчеркнул Путин. Он уточнил, что в действительности никогда не привлекал дублеров.

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