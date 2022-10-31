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В США раскритиковали план России передать зерно нуждающимся странам

20:40
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Вашингтон увидел недочеты в намерениях Москвы

Соединённые Штаты считают запоздалым шагом решение России передать 500 тысяч тонн зерна нуждающимся в продовольствии государствам. Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

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Американский дипломат заявил, что в Вашингтоне "поприветствовали бы такой шаг", однако "цена за это не должна заключаться в блокировке гораздо больших объемов продовольственного экспорта из Украины", сообщает ТАСС.

После атаки ВСУ на Черноморский флот России Москва приняла решение приостановить участие в "зерновой сделке", при этом подчеркнув, что готова отправить 500 тысяч тонн зерновых нуждающимся странам.

Президент США Джо Байден назвал решения российской стороны безосновательными и заявил, что они приведут к усилению голода в мире.

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