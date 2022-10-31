Трехсторонний саммит по Карабаху начался в Сочи

Переговоры ведут лидеры России, Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян проводят в Сочи встречу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что "президенты и премьер-министр разговаривают втроем". Кроме того, отдельно проводят переговоры министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Трехсторонний саммит по ситуации в Нагорном Карабахе проходит в сочинском санатории "Русь", где Владимир Путин часто принимает иностранных гостей, сообщает РИА Новости.

Трехстороннему саммиту в Сочи предшествовали личные встречи Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, а также пути урегулирования разногласий.

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