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Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства

20:53
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Потому что ему "стыдно"

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил в соцсетях, что отказывается от российского паспорта.

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Он также опубликовал датированный 26 октября документ на английском языке, где говорится о выходе Тинькова из российского гражданства.

"Мне стыдно иметь этот паспорт", - объяснил предприниматель.

По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Вместе с тем Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ЛДНР и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

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