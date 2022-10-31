Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства

Потому что ему "стыдно"

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил в соцсетях, что отказывается от российского паспорта.

Он также опубликовал датированный 26 октября документ на английском языке, где говорится о выходе Тинькова из российского гражданства.

"Мне стыдно иметь этот паспорт", - объяснил предприниматель.

По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Вместе с тем Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ЛДНР и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

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