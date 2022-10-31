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Минобороны сделало заявление по поводу зерновой сделки

20:51
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Россия закрывает черноморский коридор безопасности

Министерство обороны России сообщило в понедельник вечером, что до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному зерновой сделкой, приостановлено.

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"Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на этом направлении до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать маршрут в военных целях.

Позиция Москвы доведена до Совета безопасности ООН и генсека организации.

"Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - заключили в Минобороны.

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