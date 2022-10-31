Минтруд объяснил порядок выплаты пособий безработным в новых регионах

Ведомство разработало порядок применения законодательства о занятости

Размеры пособий по безработице и сроки их выплаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областях будут соответствовать действующему российскому законодательству. Об этом говорится в документе, который в понедельник, 31 октября, представило Министерство труда и социальной защиты России.

Согласно порядку применению законодательства о занятости населения, жители новых регионов, которым по состоянию на 30 сентября уже было назначено пособие, продолжат его получать в том размере и на тех условиях, на которых оно было назначено.

Жителям ДНР, которые признаны безработными, предлагается назначать выплаты в пределах размеров, установленных российским правительством, так как до присоединения к России на этой территории законодательством не было предусмотрено пособие по безработице.

Желающие воспользоваться услугами центров занятости, в том числе, для того чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, смогут подавать заявление лично. Во время переходного периода это касается и работодателей, передающих сведения о вакансиях и свободных рабочих местах. Переход на использование портала "Работа России" состоится с 1 января 2024 года.

Порядок применения законодательства о занятости населения на территориях новых российских регионов опубликован на официальном портале правовой информации.

Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Президент России Владимир Путин назначил врио глав новых регионов, в сентябре 2023 года там пройдут парламентские выборы. Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией будет действовать до 1 января 2026 года.

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