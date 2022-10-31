"Россия сделает все для нормализации": главное из заявлений Путина по итогам саммита в Сочи

Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

Президент России Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита в Сочи с участием премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщил, что были проведены три сессии переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе.

Российский лидер назвал полезной встречу с Пашиняном и Алиевым. По его словам, создана атмосфера для будущих договоренностей.

Как уточнил Путин, согласовано совместное заявление по Карабаху.

Саммит России, Армении и Азербайджана в Сочи создает почву для дальнейшего урегулирования ситуации, отметил глава государства, указав при этом, что согласовать удалось не все.

По словам Путина, Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и все, чтобы поставить точку в конфликте.

"Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю всех наших стран, имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", - заключил российский лидер.

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