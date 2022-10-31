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Пентагон опроверг передачу Украине систем NASAMS

21:42
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Передача этого вооружения Киеву только планируется

Соединённые Штаты пока не передавали украинским властям зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказали в американском Министерстве обороны.
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Как заявил представитель Пентагона, две установки NASAMS будут переданы Украине в ближайшем будущем. Конкретные сроки он при этом не назвал.

Представитель оборонного ведомства также рассказал, что еще шесть установок планируется передать в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Ранее гендиректор компании Raytheon Technologies, которая производит NASAMS, заявил, что Соединённые Штаты передали Украине два зенитных ракетных комплекса "пару недель назад". По словам Грега Хейеса, уже "идет их развертывание на Украине".

При этом в Пентагоне отмечали, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных.

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