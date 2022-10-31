Власти Херсонской области расширили зону эвакуации населения

Это связано с вероятностью ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

Сальдо написал в своем Telegram-канале, что имеются сведения о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы.

Программа помощи выезжающим жителям будет распространена на население районов, вошедших в расширенную зону эвакуации.

На всех жителей, которые будут эвакуированы вглубь Херсонской области, а также в другие российские регионы, правительство России распространяет программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины, подчеркнул Сальдо.

24 октября сообщалось, что украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС, однако критичных разрушений станции не причинили.

Россия уже предупреждала о катастрофических последствиях в случае разрушения Каховской ГЭС. Прорыв дамбы может привести к гибели тысячи людей.

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