Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по итогам саммита в Сочи.

В документе сказано, что Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Россия же будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.

Кроме того, Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года. Армения и Азербайджан условились обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Все стороны отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия, а также - востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье.

Россия, Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов.

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