Жертвами взрывов в Сомали стали 120 человек

Около 250 ранены

На здание Министерства образования Сомали в Могадишо совершила нападение запрещенная в России террористическая группировка "Аш-Шабаб", передает Radio Dalsan.

Утром 29 октября террористы-смертники подорвали два начиненных взрывчаткой автомобиля возле здания министерства. Погибли 120 человек. Как уточнил министр здравоохранения Али Хаджи Адан, еще около 250 человек ранены.

Правительство Сомали создало специальный фонд для помощи пострадавшим в размере 1 миллиона долларов.

Этот теракт стал самым крупным в Сомали по числу жертв с 2017 года, когда 587 человек погибли при двух взрывах возле отеля "Сафари".

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