ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами взрывов в Сомали стали 120 человек

22:36
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Около 250 ранены

На здание Министерства образования Сомали в Могадишо совершила нападение запрещенная в России террористическая группировка "Аш-Шабаб", передает Radio Dalsan.

Число погибших при теракте на юге Ирана выросло до 15
Спецслужбы Белоруссии предотвратили масштабные теракты

Утром 29 октября террористы-смертники подорвали два начиненных взрывчаткой автомобиля возле здания министерства. Погибли 120 человек. Как уточнил министр здравоохранения Али Хаджи Адан, еще около 250 человек ранены.

Правительство Сомали создало специальный фонд для помощи пострадавшим в размере 1 миллиона долларов.

Этот теракт стал самым крупным в Сомали по числу жертв с 2017 года, когда 587 человек погибли при двух взрывах возле отеля "Сафари".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия теракта в Сомали
Последствия теракта в Сомали
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.