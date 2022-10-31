Путин счел преждевременными разговоры о мире между Баку и Ереваном

Договор - предмет компромиссов

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник по итогам трехстороннего саммита с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет.

"И здесь пока преждевременно говорить о документе, поскольку это предмет компромиссов, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве России. По демаркации границы - мы много об этом говорили. Есть некоторые предпосылки того, что путь найден. В заявлении нашем вы найдете предварительные оценки, предпосылки того, что договоренности могут быть достигнуты", - отметил российский лидер.

Он добавил, что Москва готова предоставить имеющиеся у нее карты, готова на этой базе двигаться.

"Договорились о том, что эти контакты и переговоры будут продолжены. И одна, и другая стороны выразили благодарность России за работу миротворцев", - также сказал Путин.

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